Донецк, 14 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики освобождён 251 населённый пункт, сообщили 14 июля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России освободили 251 населённый пункт, отдельно ответив Новодонецкое, Нескучное, Октябрь, Мироновку, Красный Пахарь, Роты, Видродження, Медную Руду, Каменку.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки при обстрелах украинских войск на территории ДНР погибли два человека.