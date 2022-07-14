Луганск, 14 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В районах городов Северск и Соледар в Донецкой Народной Республике зафиксированы случаи самовольного ухода с позиций ВСУ, сообщил 14 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

U.S. Army Europe ВСУ

«В районах населенных пунктов Северск и Соледар зафиксированы случаи самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что заключенных, отбывающих наказание в харьковских исправительных учреждениях, набирают в бригаду территориальной обороны в Харькове из-за потерь и частых случаев дезертирства вооружённые украинские формирования.

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