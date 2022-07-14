Вашингтон, 14 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Испания и США обновили свои соглашения в области образования, направленные, прежде всего, на развитие культурного обмена и двуязычного образования для изучения английского и испанского языков в школах обеих стран. Об этом пишет агентство EFE.

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Министр образования США Мигель Кардона и посол Испании в Вашингтоне Сантьяго Кабанас подписали новый меморандум о взаимодействии между двумя ведомствами.

Испанский посол поставил подпись под соглашением от имени министра образования своей страны Пилар Алегрии.