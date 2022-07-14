Москва, 14 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В России важно соблюдать бесперебойное обеспечение населения лекарственными средствами. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на встрече с Ассоциацией европейского бизнеса.

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

«Бесперебойное лекарственное обеспечение является сегодня одним из приоритетов в сфере здравоохранения. Государству и производителям важно поддерживать диалог, слышать друг друга», — цитирует слова Мурашко пресс-служба ведомства.

Помимо министра, на встрече присутствовали главы ассоциации, представители западной фармакологии и производители медицинского оборудования.