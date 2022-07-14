Сеул, 14 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи и США проводят первые совместные воздушные учения с участием истребителей-невидимок F-35A. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС Южной Кореи

F-35A

Сообщается, что учения, которые проходят с 11 июля, призваны улучшить взаимодействие между военными двух стран, а также повысить возможности совместных операций с применением F-35A.

Известно, что это первые манёвры, в которых принимают участие истребители-невидимки пятого поколения F-35A двух стран.

В учениях принимают участие около 30 самолетов, в том числе F-35A, F-15K и KF-16 ВВС Южной Кореи, а также F-35A и F-16 ВВС США.