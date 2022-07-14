Захарова назвала «адским цирком» ситуацию вокруг турбин для СП
Москва, 14 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Ситуация с турбиной, необходимой для работы «Северного потока», которую Канада решила отправить в Германию, несмотря на санкции, это «адский цирк», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, власти Канады «не задали себе ни единого вопроса относительно того, как они сами будут реализовывать свои меры на примере своей компании и своих хотя бы флагманских направлений экономики, финансов и так далее».
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для «Северного потока».
Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата из Канады ориентировочно должна состояться после 14 июля. Доставка его в Россию через Германию потребует ещё около двух недель. После этого несколько дней может уйти на установку оборудования.
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