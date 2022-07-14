Сеул, 14 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 14 июля с уходящим в отставку послом Бразилии Луисом Лопес. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

В ходе встречи южнокорейский дипломат поблагодарил бразильского посла за вклад в улучшение двусторонних отношений, а также попросил правительство Бразилии поддержать заявку Пусана на право проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

В свою очередь, Луис Лопес выразил благодарность министерству иностранных дел Южной Кореи за сотрудничество и поддержку, а также пообещал проявлять интерес к развитию отношений между двумя странами в будущем.