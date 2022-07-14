Сува, 14 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза, решение прекратить выплаты гражданам, отсутствующим на работе из-за заболевания COVID-19, и отказ от бесплатных экспресс-тестов на антигены к коронавирусу для пенсионеров было «унаследовано» от бывшего правительства под руководством «Коалиции». Об этом он заявил 14 июля в эфире телеканала Nine News.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Выступая в эфире с Фиджи, Альбаниз, одетый в традиционную для тихоокеанских островов рубашку, отметил, что решения были приняты в партнерстве с правительствами штатов и территорий, и что федеральные власти «продолжат прислушиваться к советам» местных властей.

«Мы унаследовали эти решения, мы унаследовали проблемы. Мы унаследовали государственный долг в $1 трлн», — сказал премьер-министр.

«Это простой факт: мы не принимали решения о сокращении платежей. Это прежнее правительство приняло ряд решений, а срок их реализации был установлен еще тогда», — добавил он.