Москва, 14 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Сроки реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России будут продлены до 2030 года. Соответствующе распоряжение дал президент России Владимир Путин.

Christopher Sessums Автотрасса

«Правительству Российской Федерации […] продлить на период до 2030 года сроки реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», федеральных проектов, которые не входят в указанный национальный проект и в рамках которых осуществляется дорожная деятельность, государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», при необходимости провести актуализацию паспортов ее отдельных структурных элементов», — указано в опубликованном на сайте Кремля 14 июля в документе с перечнем поручений по итогам состоявшегося 2 июня 2022 года совещания по вопросам дорожного строительства.

Также глава государства потребовал от правительства России утвердить пятилетний план дорожного строительства на 2023–2027 годы, который, в частности, предусматривает приведение до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети автомобильных дорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что за последние годы в исполнении дорожных программ нацпроекта «Безопасные качественные дороги», направленного на улучшение состояния дорожной сети в регионах России, сделан прорыв: если в 2005 году только 37% федеральных трасс были в нормативном состоянии, то на сегодня их уже 85%.