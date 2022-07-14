Донецк, 14 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

В 10:30 ВСУ был нанесён удар с позиций в Новомихайловке. По Александровке выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке попал под обстрел украинских войск Петровский район.