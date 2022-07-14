Новая Каховка, Украина, 14 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Последними обстрелами украинские боевики уничтожили половину Новой Каховки, заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra Новая Каховка после нанесения удара ВСУ

«Мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилётов», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля вооружённые украинские формирования снова обстреляли ракетами город Новая Каховка Херсонской области.

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