Новая Каховка, , 08:39 — REGNUM Вооружённые украинские формирования снова обстреляли ракетами город Новая Каховка Херсонской области. Об этом 14 июля рассказал журналистам пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Мороза, российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено пять украинских ракет, выпущенными по Новой Каховке с направления населённого пункта Баштанка.

Также он отметил, что обломки двух ракет из этого числа упали на в районе завода «Сокол» и добавил, что в данный момент уточняются данные о разрушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республики.