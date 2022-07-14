Екатеринбург, 14 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Работник одного из крупных пищевых предприятий Свердловской области стал жертвой мошенников. Он оформил кредит и перевёл злоумышленникам более 2 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Под видом ведущего специалиста кредитной организации неизвестная убедила свердловчанина перевести средства на «безопасные счета». Но сначала женщина подключила уральца к автоматической системе, которой он назвал секретные коды. После этого мужчина зашёл в приложение банка и увидел, что на его имя оформлен кредит на сумму 2 млн 280 тыс. рублей. С ним снова связалась мошенница и заверила, что кредит аннулируют, если он переведёт средства на продиктованный номер счёта.

Мужчина поверил злоумышленнице и выполнил её инструкции. Через некоторое время он осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.