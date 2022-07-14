Москва, 14 июля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Первая партия оборудования для огранки цветных драгоценных камней поставлена заводу «Якутские бриллианты» холдингом «Росэлектроника» государственной корпорации «Ростех». Об этом 12 июля сообщила пресс-служба госкорпорации.

Драгоценные камни

Отмечается, что поставленный названному заводу инструмент создан из высокопрочных материалов и у него повышенная стойкостью к износу, при этом уточняется, что до этого в России не было серийного производства высокоточного ювелирного оборудования такого класса.

Также указывается, что главной особенностью изделия является универсальная ограночная головка, позволяющая выставлять углы наклона граней с точностью до 0,1 градуса в диапазоне 0 до 90 градусов. В то же время, с помощью двигателя мощностью 550 Вт, частота вращения шлифовального круга может меняться от 200 до 2000 об/мин, что позволяет обрабатывать камни разной плотности и получать гладкие грани. Оборудование было создано заводом «Энергия» холдинга «Росэлектроника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что концепт экипировки для спасателей с применением технологии дополненной реальности создал «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) государственной корпорации «Ростех».