Брюссель, 14 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Европейская комиссия намерена еще больше повысить свои прогнозы по инфляции на 2022 и 2023 год, одновременно сократив прогнозы по росту, так как энергетический кризис продолжает наносить ущерб экономике Европы.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

Согласно прогнозу Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times и который должен быть опубликован 14 июля, инфляция в еврозоне в этом году составит 7,6%, тогда как ранее прогнозировалось 6,1%.

В 2023 году прогнозируется снижение инфляции до 4%. Это всё еще намного выше целевого показателя Европейского центрального банка и значительно выше, чем прогнозировалось ранее.

В то же время экономический рост в еврозоне будет слабее, чем прогнозировалось ранее: 2,6% в 2022 году и 1,4% в 2023 году. Рост в целом по ЕС составит 2,7% в 2022 году и 1,5% в 2023 году.

Прогнозы были скорректированы в условиях, когда Европейский центральный банк готовится к первому за десятилетие повышению ставки в попытке обуздать инфляцию.

ЕЦБ готовит повышение ставки, несмотря на предостережения экономистов о том, что в ЕС может начаться рецессия, учитывая угрозу перебоев с поставками газа из России.