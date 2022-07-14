Петропавловск-Камчатский, 14 июля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На Камчатке вступил в силу новый закон об ответственном обращении с животными. Теперь бесхозных собак из муниципальных приютов будут передавать в частные, которые получат финансирование из бюджета края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в региональном правительстве.

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На Камчатке созданы два частных приюта в Петропавловске-Камчатском и Елизове. В них будут содержаться животные, которые не могут быть возвращены в обычную среду из-за болезни или агрессии.

«Благодаря передаче таких животных в частные приюты нам удалось разгрузить муниципальные питомники. Это дает возможность более интенсивно проводить работу в муниципалитетах по принципу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в прежнюю среду обитания), тем самым регулировать численность бездомных животных», — рассказал руководитель агентства по ветеринарии Камчатки Артем Никитин.

Все домашние собаки на территории Камчатки должны быть чипированы и вакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проверяется информация по сообщению в СМИ о том, что на женщину напал мужчина с овчаркой.