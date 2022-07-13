Владивосток, , 10:49 — REGNUM Во Владивостоке проверяется информация по сообщению в СМИ о том, что на женщину напал мужчина с овчаркой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Немецкая овчарка hansbenn

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Об инциденте с травлей собакой 28-летней горожанки стало известно 12 июля. Предварительно установлено, что во дворе жилого дома женщина попросила мужчину надеть на его собаку намордник. Однако, хозяин овчарки стал преследовать жертву и отпустил с собаку с поводка, подтолкнув её в сторону женщины. Собака два раза укусила женщину за бедро, а затем вцепилась в ногу зубами и не отпускала, пока мужчина не пристегнул поводок. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Идёт проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницу Саратова после нападения собаки госпитализировали ребёнка.