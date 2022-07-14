Душети, , 18:26 — REGNUM Безымянный горный пик в Душетском районе Грузии назван в честь грузинского военного лётчика, погибшего в 1993 году во время войны в Абхазии, сообщает 13 июля mod. gov. ge.

Делегация министерства обороны Грузии на пике Зураба Иараджули Mod.gov.ge

По инициативе министерства обороны Грузии на вершине пика, названного именем Зураба Иараджули, было решено установить мемориальную доску. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе лично установил эту мемориальную доску на вершине. В мероприятии приняли участие представители командования авиации и противовоздушной обороны, а также картографо-геодезического управления министерства обороны.

Безымянный пик был назван в честь военного летчика Зураба Иараджули по предложению министерства обороны и на основании постановления собрания депутатов муниципалитета Душети. Он расположен на Тианетском хребте на высоте 3 254 метра на административной границе Душетского и Ахметского муниципалитетов.

Штурмовик Су-25 ВВС Грузии, которым управлял Иараджули, 13 июля 1993 года был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса над селом Эшера. Иараджули удалось катапультироваться и приземлиться с парашютом на территории, контролируемой абхазскими войсками. Несколько дней он пробирался на грузинскую сторону и погиб при невыясненных обстоятельствах при попытке переправиться через реку Гумиста. Иараджули был посмертно награждён высшей военной наградой Грузии — орденом Вахтанга Горгасали, а в 2013 году ему было присвоено звание национального героя Грузии.