Бухарест, 14 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT), в уезде Галац на юго-востоке страны изъята крупная партия наркотических средств. Об этом 14 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, наркотики в количестве семи килограммов, незаконно ввезенные в страну из сопредельного государства, были спрятаны в морозильной камере продавца мороженого. Мужчина, подозреваемый в распространении наркотиков, задержан.

Ведется следствие. Если вина подозреваемого будет доказана судебными органами, ему грозит до семи лет лишения свободы.