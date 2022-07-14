Зарандж, Афганистан, , 10:19 — REGNUM В афганской провинции Нимроз мужчина был убит двумя своими жёнами. В беседе с газетой «8 Собх» источники сообщили, что у этого мужчины было три жены, и его первая и вторая супруги убили его с помощью своих братьев.

Убийство mosaic36

По данным источников, инцидент произошёл в окрестностях города Зарандж, административного центра провинции. Известно, что убитого звали Асадулла и что он ранее жил в провинции Кундуз. Причиной этого убийства называют семейные разногласия.

Ранее неоднократно сообщалось о семейном насилии в провинции Нимроз, в некоторых случаях это приводило к убийствам.