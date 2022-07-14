Луганск, 14 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики ликвидировали за сутки 58 боевиков ВСУ, 15 военных добровольно сложили оружие. Об этом 14 июля сообщили в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 58 человек личного состава, девять бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники. 15 военнослужащих ВСУ приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы Народной милиции Луганской Народной Республики добыли первую американскую гаубицу М777 калибра 155 мм.

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