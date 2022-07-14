Батуми, Грузия, 14 июля 2022, 17:35 — REGNUM Звезда легендарного грузинского футболиста Реваза Челебадзе была открыта на батумской арене, сообщает 13 июля Первый канал грузинского телевидения.

Футбольный мяч
Футбольный мяч
Pixabay.com

Это событие произошло перед матчем между батумским «Динамо» и братиславским «Слованом» на первом отборочном этапе Лиги чемпионов.

Примечательно, что это первая звезда, открытая на Батумской арене. Пиком карьеры легендарного грузинского футболиста стало тбилисское «Динамо», но Челебадзе начал играть в Кобулети и много лет выступал за батумское «Динамо».

Реваз Челебадзе во время своей карьеры защищал цвета трёх профессиональных футбольных команд команд — батумского «Динамо», тбилисского «Динамо» и ланчхутской «Гурии». В 1978 году он стал чемпионом Советского Союза, был обладателем серебряной и двух бронзовых медалей союзного чемпионата года, а в 1976 и 1979 годах выигрывал кубок СССР.

В 1981 году он стал обладателем Кубка обладателей кубков европейских стран в составе тбилисского «Динамо». Он был членом сборной Советского Союза, которая в 1980 году стала бронзовым призером Олимпийских игр в Москве.

Челебадзе забил 255 голов в 114 матчах. 25 сентября 2012 года стадион, открытый в его родном городе Кобулети, получил название «Челе-Арена».