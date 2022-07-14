Батуми, Грузия, 14 июля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Звезда легендарного грузинского футболиста Реваза Челебадзе была открыта на батумской арене, сообщает 13 июля Первый канал грузинского телевидения.

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Это событие произошло перед матчем между батумским «Динамо» и братиславским «Слованом» на первом отборочном этапе Лиги чемпионов.

Примечательно, что это первая звезда, открытая на Батумской арене. Пиком карьеры легендарного грузинского футболиста стало тбилисское «Динамо», но Челебадзе начал играть в Кобулети и много лет выступал за батумское «Динамо».

Реваз Челебадзе во время своей карьеры защищал цвета трёх профессиональных футбольных команд команд — батумского «Динамо», тбилисского «Динамо» и ланчхутской «Гурии». В 1978 году он стал чемпионом Советского Союза, был обладателем серебряной и двух бронзовых медалей союзного чемпионата года, а в 1976 и 1979 годах выигрывал кубок СССР.

В 1981 году он стал обладателем Кубка обладателей кубков европейских стран в составе тбилисского «Динамо». Он был членом сборной Советского Союза, которая в 1980 году стала бронзовым призером Олимпийских игр в Москве.

Челебадзе забил 255 голов в 114 матчах. 25 сентября 2012 года стадион, открытый в его родном городе Кобулети, получил название «Челе-Арена».