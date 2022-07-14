Астана, 14 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Благоприятные условия для покинувших российский рынок иностранных компаний поручил создать правительству Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он заявил об этом 14 июля в ходе расширенного заседания казахского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — сказал он.

Также Токаев отметил, что, по его мнению, такой шаг даст Казахстану хорошие возможности для того, чтобы нарастить производство товаров средних и верхних переделов.

При этом президент республики отметил, что ранее он поручал правительству Казахстана подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и провести его отработку с потенциальными инвесторами.

«Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов, по существу, нет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля углубление сотрудничества в транспортно-логистической сфере обсудил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко в ходе своей встречи в Нур-Султане с делегацией Европейского союза во главе со специальным представителем по Центральной Азии Тери Хакала.