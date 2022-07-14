Хабаровск, 14 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Хабаровск прибыл спецпредставитель президента Белоруссии Виктор Шейман.

Mil.ru Флаги России и Белоруссии

Читайте также: Непродовольственные товары в Белоруссии подорожали за год на 19,7%⠀

«Виктор Шейман посетит промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты логистической инфраструктуры. Этот визит — продолжение проработки тех вопросов, которые мы обсудили в мае в Минске на встрече с Александром Лукашенко», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Белоруссии в июне составила 17,6%.