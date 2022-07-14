Шахты, Ростовская область, 14 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Шахтах Ростовской области предприниматель более двух месяцев не выплачивал зарплату своим работникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что в 2021 году бизнесмен задержал выплату зарплаты четырём работникам. Сумма задолженности составила 190 тыс. 530 рублей. При этом на расчётном счёте предпринимателя средства для перечисления денег сотрудникам были.

Расследование уголовного дела продолжается.