Нью-Йорк, США, , 09:52 — REGNUM В ходе биржевых торгов утром 14 июля цена золота снижается при увеличении курса американского доллара к мировым валютам, что произошло на фоне данных о рекордной с ноября 1981 года инфляции в США, которые поддержали ожидания по увеличению ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Это 14 июля следует из данных ряда торговых площадок.

Золото

Так, по информации нью-йоркской бирже Comex, по состоянию на 08:17 мск стоимость августовского фьючерса на золото уменьшилась на $9,05 (0,52%), составив $1726,45 за тройскую унцию.

При этом цена сентябрьского фьючерса на серебро также снизилась на 0,8% и стала составлять $19,04 доллара за унцию.

Также индекс американского доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличился на 0,43%, до 108,42 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что курс рубля по отношению к доллару и евро возобновил рост на торгах в среду, 13 июля.