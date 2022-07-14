Петропавловск-Камчатский, , 09:30 — REGNUM На Камчатке на федеральной трассе «Морпорт — Аэропорт» вандалы сломали шесть новых остановочных павильонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве 14 июля.

Испорченный вандалами остановочный пункт на Камчатке Пресс-служба правительства Камчатского края

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Трасса была капитально отремонтирована в 2021 году. На дороге расширили полосы движения, обустроили пешеходные дорожки, освещение, выполнили благоустройство, установили автобусные павильоны.

«Мы сделали большое дело, был вложен большой труд и материальные ресурсы. Есть участки, где жители или гости нашего края просто выломали стенки у новых и современных остановочных павильонов. Все было сделано с большим трудом, а сейчас шесть из них изуродованы и требуют ремонта», — рассказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

Он отметил, что за порчу федерального, краевого и муниципального имущества помимо штрафа вандалам грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Асбесте Свердловской области пятеро мужчин разгромили фонтан в центре города. Один из вандалов попал в реанимацию. На него рухнула чаша сломанного фонтана.