Асбест, Свердловская область, , 07:56 — REGNUM В Асбесте Свердловской области пятеро мужчин разгромили фонтан в центре города. Один из вандалов попал в реанимацию. На него рухнула чаша сломанного фонтана, сообщила журналистам глава Асбестовского округа Наталья Тихонова.

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Двое участников происшествия забрались на чашу фонтана. Та не выдержала и рухнула, придавив одного из вандалов. Мужчина находится в реанимации. К моменту приезда полиции, остальные участники инцидента скрылись с места происшествия. Их разыскивают.

По словам Тихоновой, после инцидента будет усилено патрулирование городских улиц в ночное время. Чиновница также пообещала восстановить разрушенный фонтан.