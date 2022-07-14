Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:28 — REGNUM Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса готовится к вылету на частном самолёте с Мальдивских островов в Сингапур. Об этом 14 июля сообщает Daily Mirror со ссылкой на источник в аэропорту Мальдив.

Готабая Раджапакса Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка

Отмечается, что Раджапакса с женой и двумя сотрудниками службы безопасности должны были сесть на рейс Сингапурских авиалиний, но из соображений безопасности не вылетели в соответствии с графиком.

После этого Раджапакса запросил частный самолёт для вылета с Мальдивских островов. Предположительно, по прибытии в Сингапур он объявит об отставке с поста президента Шри-Ланки.

Ранее сообщалось, что 13 июля Раджапакса покинул Шри-Ланку и улетел на Мальдивы.

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