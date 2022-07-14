Донецк, 14 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 (совпадает с мск) — н. п. Марьинка — н. п. Александровка: выпущено 21 мина калибром 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики в ходе обстрела Луганска в ночь на 13 июля применили новую тактику прорыва средств ПВО.

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