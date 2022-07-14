Донецк, 14 июля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республики, сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:40 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики в ходе обстрела Луганска в ночь на 13 июля применили новую тактику прорыва средств ПВО.

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