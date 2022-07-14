Тбилиси, 14 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает, что Грузия может получить статус кандидата в члены ЕС уже в следующем, 2023 году, сообщает 13 июля грузинский телеканал «Имеди».

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«Мы планировали подать заявку в 2024 году и ожидали, что через два года нам будет предоставлен статус кандидата, как это предусмотрено стандартной практикой. Мы видим, что это будет ускоряться во всех случаях. Речь идет о 2023 годе, и мы надеемся, что в следующем году мы получим статус кандидата. Мы не упустили ни одного исторического шанса. ЕС установил те же 12 пунктов для Молдавии и Украины. На самом деле ситуация абсолютно идентична, разница лишь в том, что нам будет присвоен статус кандидата после выполнения этих пунктов. Если Украина и Молдавия не будут соблюдать эти положения, их статус может быть пересмотрен. Это единственное отличие», — сказал Кобахидзе.

Напомним, что Еврокомиссия потребовала от Грузии для получения статуса кандидата в члены ЕС выполнения программы из 12 пунктов.