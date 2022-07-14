Екатеринбург, 14 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сожгли более 125 тысяч гвоздик, поступивших из Латвии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Гвоздики

В срезах гвоздик колумбийского происхождения был обнаружен карантинный вредитель — западный цветочный трипс. Специалисты изъяли и сожгли карантинную продукцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в екатеринбургский аэропорт «Кольцово» из Словакии доставили 181 тысячу роз. Цветы оказались заражены вредителями. Розы уничтожили.