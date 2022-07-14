Брюссель, 14 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Североатлантический альянс сосредоточен на оказании Украине военной помощи, а не на шагах по включению страны в состав альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг 13 июля в ходе заседания с членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета ЕП по обороне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, НАТО планирует модернизировать украинские военные институты, чтобы страна через некоторое время приблизилась к присоединению к блоку. Столтенберг также отметил, что альянс проводит активную работу по увеличению поставок Украине различных систем вооружений, включая дальнобойные артиллерийские системы, со стороны США, Британии и других западных стран.

Вместе с тем генсек утверждает, что НАТО якобы не является стороной украинского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля украинский глава Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отказываться от возможности стать членом Североатлантического альянса.