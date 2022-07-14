Тегеран, 14 июля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. 13 июля официальные лица Ирана и Сербии призвали к развитию отношений между двумя сторонами, обсудив пути расширения сотрудничества в различных областях, от переработки меди до банковского дела и страхования. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Все эти вопросы обсуждались в ходе отдельных встреч Алирезы Пейманпака, главы Организации содействия торговле Ирана, с сербскими министрами в Белграде.

На встрече с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Зораной Михайлович иранские делегаты предложили решения о том, как поставлять Сербии нефтехимическую продукцию.

Сербский министр приветствовал эти решения и распорядился сформировать рабочую группу для последующих переговоров.

Она также объявила о готовности своей страны к тому, чтобы Иран взял на себя ответственность за переработку меди, добываемой на шахтах Сербии, что было высоко оценено иранской делегацией.

Обе стороны также обсудили сотрудничество по возобновляемым источникам энергии.

Пейманпак также встретился с министром финансов Синишей Мали. Стороны обсудили формирование совместной таможенной платформы и договорились изменить текущий процесс выгрузки товаров.

Кроме того, они договорились подготовить почву для установления связей между отдельными банками двух стран.