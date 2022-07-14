Пхеньян, 14 июля, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Межгосударственные отношения, основанные на принципах независимости, мира и дружбы, намерены развивать с Донецкой и Луганской Народными Республиками власти Северной Кореи. Об этом 14 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

По данным ЦТАК, глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи направила главам МИД ДНР и ЛНР письмо, в котором официально подтверждается решение правительства КНДР признать независимость ДНР и ЛНР. В этом же письме власти Северной Кореи выразили намерение развивать международные отношения с этими двумя странами, основанные на идее независимости, дружбы и мира.

Таким образом, Северная Корея стала пятой страной в мире, признавшей независимость ДНР и ЛНР. До КНДР независимость этих двух стран признали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия.

МИД Украины в ответ на данное решение Северной Кореи объявил о разрыве дипотношений между Киевом и Пхеньяном.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Северной Корее дать жёсткий ответ на всех уровнях за признание ДНР и ЛНР.