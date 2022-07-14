Москва, 14 июля, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Русские названия намерены дать 18 новым озёрам, обнаруженным в Антарктиде, учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Об этом 13 июля сообщил журналистам в ходе брифинга директор ААНИИ Александр Макаров.

Dave Pape Спутниковая фотография Антарктиды

Водоёмы были обнаружены в июне рядом с полярной станцией «Русская» в малоизученном районе Антарктиды. Озёра были найдены и обследованы участниками 67-й Российской антарктической экспедиции.

Макаров отметил, что российских исследователей захватил «азарт первооткрывателей» и они хотят первыми подать заявку, как это принято по международным нормам, чтобы опередить любую другую международную организацию и чтобы озёра получили русские названия.

Глава ААНИИ пояснил, что из-за сложности, с точки зрения логистики, расположения станции «Русской» тяжело назвать сроки продолжения исследований открытых водоёмов.

«Пока сложно прогнозировать, в каком сезоне там окажемся — в этом или в следующем. Не исключено, что в ближайшем сезоне ученые не смогут туда добраться», — пояснил Макаров.

Учёный уточнил, что осенью ожидается появление более подробных результатов изучения первых проб со дна новых озер. На сегодняшний день известно, что часть озёр — пресные, часть — солёные.

Станция «Русская» расположена между Антарктическим полуостровом и американской станцией «Мак-Мердо» и является единственной на участки побережья Антарктиды протяжённостью 3500 км. Погодные условия в районе станции характеризуются аномально низким атмосферным давлением и высокой скоростью ветра, который дует здесь со скоростью 15 м/сек и более в среднем 264 дня в году.