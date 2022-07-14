Шри-Джаяварденепура-Котте, 14 июля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направит официальное заявление о своей отставке спикеру парламента страны Махинде Япе Абеивардене после прибытия в Сингапур, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

Официальный сайт президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая Раджапакса

Вместе с тем не уточняется, когда он добреется до места назначения. В настоящий момент Раджапакса находится на Мальдивских островах, куда прибыл вместе с супругой 13 июля. Индийский телеканал Republic TV утверждает, что в Сингапуре Раджапакса получит политическое убежище.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Associated Press передало о том, что участники акций протеста в Шри-Ланке потребовали уйти с поста не только Готабаю Раджапаксу, но и премьер-министра республики Ранилу Викрамасингхе, который пообещал покинуть пост только после формирования нового правительства.