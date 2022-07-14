Додома, 14 июля, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Вспышка неизвестной болезни, с симптомами, напоминающими лихорадку Эбола, произошла на юге Танзании. Об этом 13 июля сообщил телеканал BBC.

Вирус

На сегодняшний день медиками выявлено 13 заболевших, три человека уже погибли. Специалисты пытаются установить возбудитель болезни, симптомы которой сходны с симптомами лихорадки Эбола. Заразившийся неизвестной болезнью испытывает сильный озноб, у него возникают головные боли, и он ощущает общую усталость. У многих пациентов наблюдается кровотечение, в первую очередь из носа.

На сегодняшний день в изоляции находятся пятеро заболевших, медики проверяют все их контакты за последнее время. Минздрав Танзании официально заявил, что лабораторные исследования полностью исключили наличие в крови у пациентов вирусов, вызывающих лихорадку Эбола и родственную ей лихорадку Марбург.

Жителей Танзании призвали соблюдать спокойствие и подождать окончания исследований. Всем, у кого проявились симптомы заболевания, рекомендовано немедленно обращаться к врачу.