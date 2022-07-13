Белград, 14 июля, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Заявление о продолжении Сербией европейского пути с сохранением дружеских отношений с Китаем и Россией сделал сербский лидер Александр Вучич 13 июля в интервью на канале TV Pink.

Александр Вучич

«Мы должны быть едины, продолжать свой европейский путь, беречь наши отношения и с Российской Федерацией, и с Китаем, и со всеми остальными», — указал Вучич.

Сербский лидер отметил, что такой политический курс выдержал самое сложное время, сколько ещё он сможет продолжаться — неизвестно, но Вучич уточнил, что это вопрос интереса Сербии.

Сербия во внешней политике нацелена на вступление в Евросоюз, но с сохранением дружественных отношений с Москвой и Пекином и с дальнейшим развитием связей с Вашингтоном. При этом Белград намерен отказываться от вступления в НАТО и другие военные блоки, сохраняя военный нейтралитет.

В связи с такой позицией Сербию неоднократно упрекали на Западе, давая понять, что интеграция в Евросоюз станет возможна лишь после признания независимости Косова и разрыва дружественных отношений с Россией. Кроме того, правительство Сербии в последнее время всё чаще критикуют за развитие сотрудничества с Китаем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада против России с помощью украинцев.