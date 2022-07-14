Загреб, , 01:42 — REGNUM Крупнейший в 2022 году природный пожар, распространившийся на побережье Адриатического моря, ликвидировали в Хорватии. Об этом 13 июля заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович в своём Twitter.

Лесной пожар

В тушении пожара принимали участие пожарные силы Хорватии, которым помогали вооружённые силы с задействованием специализированной армейской техники. Кроме того, для тушения пожара были привлечены противопожарные самолёты ВВС Хорватии.

«Мы благодарны пожарным, сотрудникам министерства обороны и МВД и всем службам за отверженную помощь в тушении крупного пожара в Шибенско-Книнской жупании! Мы посетили Затон, где ущерб от пожара значителен. Все имеющиеся силы находятся на местах для защиты людей и имущества», — отметил Пленкович.

Уточнялось, что в районе населенного пункта Затон около города Задар была зафиксирована самая сложная ситуация. Здесь был причинён ущерб примерно 20 зданиям, были эвакуированы местные жители.