Женева, Швейцария, 13 июля, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует правительствам всех стран вернуть масочный режим на фоне вновь растущей заболеваемости COVID-19. Об этом заявил 13 июля глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

По его словам, новые субштаммы «Омикрона» вызвали новую волну госпитализаций и смертей от коронавируса по всему миру.

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что увеличивает нагрузку на без того перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Меня также пугает растущая тенденция смертности», — сказал он в эфире телеканала Sky News.

Глава ВОЗ добавил, на сегодняшний день мир находится в «гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии», выработаны безопасные и эффективные инструменты по предотвращению заражений, госпитализаций и летальных исходов, однако власти должны донести до населения, что опасность по-прежнему сохраняется.