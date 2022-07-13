Новы-Сонч, Польша, 14 июля, 2022, 00:24 — ИА Регнум. В польском городе Новы-Сонч неизвестный разрисовал автомобиль врачей, которые приехали в Польшу из Белоруссии. Об этом сообщает польское издание Sadeczanin.info.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Муж и жена приехали в Новы-Сонч в прошлые выходные, так как устроились на работу в местной больнице. На днях неизвестный разрисовал баллончиком с краской их автомобиль, который был припаркован возле одной из клиник. Вандал замазал белорусские номера и написал на крышке багажника: «Русь» (в польском языке это слово носит пейоративный характер).

«Мы не знаем, почему кто-то разрисовал именно эту машину, а не те, что стояли рядом. Возможно, такую реакцию вызвал белорусский номерной знак. Из-за войны на Украине люди по-разному относятся к русским, но и к белорусам тоже», — рассказал порталу читатель, который прислал в редакцию фотографию разрисованного автомобиля.