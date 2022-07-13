Барселона, Испания, 13 июля, 2022, 23:02 — ИА Регнум. 25-летний центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу по-прежнему не намерен покидать каталонский клуб. Трансфер футболиста в «Манчестер Юнайтед» находится под угрозой срыва.

«Барселона»

В прошедшем сезоне Френки де Йонг сыграл в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету нидерландца 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.