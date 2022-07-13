Скопье, 13 июля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1153 образцов выявлено 411 новых случаев заражения коронавирусом, из них 88 — повторные. Также в стране зарегистрировано 210 случаев выздоровления. Об этом 13 июля сообщает министерство здравоохранения республики.

Скопье, Северная Македония

Уточняется, что с начала пандемии в стране выявлено уже 317 140 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9337, выздоровели 305 712 пациентов. За сутки не зарегистрировано летальных исходов от COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2091. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.