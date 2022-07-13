Вашингтон, 13 июля 2022, 22:17 — REGNUM Известный рэпер Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) раскрыл подробности смерти своего дяди Уилли Джея. Об этом сообщил портал HipHopDX 13 июля.
Как признался музыкант, он успел навестить родственника незадолго до его смерти на 92-м году жизни. Snoop Dogg также отметил, что «был рад подарить улыбку дяде Уилли Джею ещё раз».
Ранее Snoop Dogg выпустил песню From the D 2 the LBC, записанную при участии Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III). Вместе с выходом трека музыканты представили одноимённый видеоклип, выполненный в «NFT-стиле».
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