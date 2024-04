Вашингтон, 13 июля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Известный рэпер Snoop Dogg (Келвин Кордозар Бродус-младший) раскрыл подробности смерти своего дяди Уилли Джея. Об этом сообщил портал HipHopDX 13 июля.

Eva Rinaldi Snoop Dogg

Как признался музыкант, он успел навестить родственника незадолго до его смерти на 92-м году жизни. Snoop Dogg также отметил, что «был рад подарить улыбку дяде Уилли Джею ещё раз».

Ранее Snoop Dogg выпустил песню From the D 2 the LBC, записанную при участии Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III). Вместе с выходом трека музыканты представили одноимённый видеоклип, выполненный в «NFT-стиле».