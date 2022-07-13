Белград, 14 июля, 2022, 00:11 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что новое правительство Сербии не изменит своих подходов в двухсторонних российско-сербских отношениях. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 13 июля в эфире телеканала «Россия-24».

Ванилица Александр Боцан-Харченко

«Наверное, по своему политическому спектру, по характеру подходов оно в целом будет соответствовать тому, что было ранее, нынешнему правительству или предыдущему», — предположил Боцан-Харченко.

В этом случае Россия продолжит поддерживать связь с Сербией, как и сейчас, добавил дипломат. Напомним, что президент Сербии Александр Вучич на 14 июля назначил первые консультации с представителями политических партий по вопросу формирования нового состава парламента.

Парламентские выборы в Сербии прошли 3 июля. Тем не менее только недавно были провозглашены их окончательные результаты, так как на одном из избирательных участков голосование повторялось пять раз.