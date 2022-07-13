Киншаса, 13 июля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Исламистские боевики убили семь человек в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго, сообщает 13 июля Reuters со ссылкой на представителя армии.

Noofa2401 Исламисты

Военным заранее удалось узнать о планах Альянса демократических сил (ADF) проникнуть в центральную тюрьму Бени. В связи с этим туда были направлены войска.

Бойцы ADF устроили диверсию и напали на районы Рвангома и Пайда. В результате нападения были убиты мирные жители и похищен по меньшей мере один человек.

Однако побег заключенных из тюрьмы был все-таки предотвращен, хотя нападавшим и удалось скрыться в Национальном парке Вирунга.

ADF — это угандийская вооруженная группировка, действующая в густых лесах восточного Конго на протяжении последних десятилетий.